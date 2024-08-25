 المغرب.. مساءلة برلمانية لوزير التجهيز والماء بسبب رداءة مياه الشرب بالدار البيضاء - بوابة الشروق
الأحد 25 أغسطس 2024 1:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

المغرب.. مساءلة برلمانية لوزير التجهيز والماء بسبب رداءة مياه الشرب بالدار البيضاء

وكالات
نشر في: الأحد 25 أغسطس 2024 - 1:13 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 1:13 ص

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب "التقدم والاشتراكية" لبنى الصغير سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والماء نزار بركة حول جودة "الماء الشروب بجهة الدار البيضاء الكبرى".

وكشفت الصغير أن مدينة الدار البيضاء عرفت في الآونة الأخيرة ضجة كبيرة في أوساط الساكنة ومواقع التواصل الاجتماعي حول انبعاث روائح كريهة من الماء المتدفق من الصنابر بالمنازل إضافة إلى مذاقه المر وغير الصالح للشرب، مما خلف سخطا كبيرا لدى المواطنين الذين تضرروا كثيرا جراء هذا الوضع الذي قد يعرض حياتهم لمضاعفات صحية خطيرة.

وأوضحت النائبة البرلمانية أنه بالرغم من احتجاجات الساكنة جراء تردي جودة هذه المادة الحيوية، فإنه لم يلمس لحد الآن أي تدابير عملية أو تدخل من طرف الجهات المعنية لتأكيد أو نفي هذا الأمر.

وطالبت البرلمانية من الوزير بركة التدخل على وجه الاستعجال من أجل العمل على إيفاد لجنة علمية للوقوف على وضعية الماء الصالح للشرب، والقيام بتحاليل مخبرية للتأكد من جودة وسلامة مياه الشرب بالمدينة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك