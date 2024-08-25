ضبط 13 عصابة و209 أسلحة نارية وتنفيذ 84 ألف حكم خلال 24 ساعة

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 209 أسلحة نارية بحوزة 168 متهما، شملت "24 بندقية آلية، و39 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و142 فردا محليا، و363 طلقة مختلفة الأعيرة، و25 خزينة، و248 سلاحا أبيض".

ونجحت الحملات في ضبط 13 تشكيل عصابي ضمت 33 متهما ارتكبوا 49 حادثا متنوعا، وتنفيذ 84 ألفا و307 أحكام قضائية متنوعة.

وضبطت الأجهزة الأمنية 383 قضية مخدرات بإجمالي 3 أطنان و346 كيلو مخدرات، و3 أفدنة منزرعة بنبات الهيدرو المخدر، و14 ألفا و740 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 28 متهما هاربا و22 متهما بالبلطجة، و250 دراجة نارية مخالفة، و24 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في فحص 65 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.