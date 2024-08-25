 نتنياهو: الجيش اعترض جميع مسيرات حزب الله على وسط إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو: الجيش اعترض جميع مسيرات حزب الله على وسط إسرائيل

هديل هلال
نشر في: الأحد 25 أغسطس 2024 - 3:51 م | آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 3:51 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، والمرشد الإيراني علي خامنئي، عليهم أن يعلموا بأن خطوة اليوم تستهدف تغيير الوضع في الشمال.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية، جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها نتنياهو، في بداية جلسة مجلس الوزراء في تل أبيب.

وأشار إلى أن «حزب الله حاول مهاجمة إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة في وقت مبكر من صبا اليوم، لكن التعليمات صدرت للجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربة استباقية قوية لإزالة التهديد».

وزعم أن «الجيش الإسرائيلي دمّر آلاف الصواريخ قصيرة المدى، والتي كانت جميعها تهدف إلى إيذاء المواطنين والقوات في الجليل».

وادعى أن «الجيش الإسرائيلي اعترض جميع الطائرات بدون طيار (المسيرات) التي أطلقها حزب الله على وسط البلاد».

وأضاف: «نحن نضرب حزب الله بضربات مفاجئة.. قبل ثلاثة أسابيع قمنا بتصفية رئيس أركانه، واليوم أحبطنا خطته الهجومية، ونؤكد أن ما جرى اليوم ليس نهاية المطاف».


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