محافظ بني سويف يشيد بإجراء مستشفى الفشن المركزي عملية دقيقة لزرع الغضروف الهلالي بالساق

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على المجهود النوعي الذي بذله الفريق الطبي بمستشفى الفشن المركزي في إجراء عملية دقيقة بمجال جراحة العظام والمفاصل.

وأكد "غنيم"، في بيان له اليوم الأحد، أن هذا العمل يضاف إلى إنجازات الملف الطبي بالمحافظة، ويبرهن على الدور المهم الذي يقوم به القطاع في تقديم خدمة صحة مميزة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يعد أحد ثمار عملية التطوير التي تشهدها المنظومة لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين.

من جهتها أشارت وكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد، إلى أن الجراحة التي أجريت للحالة بمستشفى الفشن، تمكن فريق طبي بقيادة الدكتور محمد علي بركة أخصائي العظام بالمستشفى، من إجراء العملية بنجاح، وتم زرع الغضروف بالركبة اليسرى، والتي تبرز القدرات الطبية الفائقة المتاحة في مستشفى الفشن المركزي بمجال الجراحة العظمية والمفصلية.

وأضافت وكيل الصحة، أن تلك الإنجازات تأتي ضمن مخرجات استراتيجية المحافظة لرفع مستوى الخدمات الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في بني سويف، حيث تعكف الجهات التنفيذية بقيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على تعزيز كل القطاعات لضمان تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق الشمولية الصحية.

وأكدت التزام الإدارة الصحية بالقطاع بتحسين البنية التحتية الطبية وتعزيز قدرات الكوادر الطبية لتلبية احتياجات المواطنين بأعلى معايير الجودة والأمان، مع التأكيد على أهمية دعم الابتكار في الرعاية الصحية وتبني أحدث التقنيات الطبية لضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية للمرضى.