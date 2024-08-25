اليونيفيل تدعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والامتناع عن التصعيد

دعا مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة، في لبنان واليونيفيل، الجميع إلى وقف إطلاق النار والامتناع عن المزيد من التصعيد، في ضوء التطورات المقلقة على طول الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان منذ الصباح الباكر.



وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، إن «العودة إلى وقف الأعمال العدائية، يليه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، باعتباره السبيل الوحيد المستدام للمضي قدما».

وأكد المكتب أنه «سيواصل اتصالاته؛ لحثّ الجميع بقوة على خفض التصعيد».

صدر عن اليونيفيل ومكتب المنسق الخاص للـ🇺🇳 في #لبنان البيان الآتي:



"في ضوء التطورات المقلقة على طول الخط الأزرق منذ الصباح الباكر، يدعو مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان واليونيفيل الجميع إلى وقف إطلاق النار والامتناع عن المزيد من التصعيد.@JeanineHennis @aroldo_lazaro — UNSCOL (@UNSCOL) August 25, 2024

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني إنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لإحباط «هجوم كبير» من قِبل حزب الله.

وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار «الرد الأولي على اغتيال القائد فؤاد شكر».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأضاف في بيان الأحد: «نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذِنا نؤذِه».

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة 06:00 صباح الأحد.