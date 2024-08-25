إزالة 610 حالات تعدِ على أراضي الدولة خلال أعمال الموجة 23 بالإسكندرية

قال المهندس ياسر الفولي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، إنه تم تنفيذ 610 قرارات لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق الأحياء، خلال المرحلة الثانية للموجة 23.



وكان أحمد خالد محافظ الإسكندرية، قد وجه أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والبدء فورا في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 23.

ونفذت محافظة الإسكندرية المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي من المقرر لها أن تستمر حتى 23 أغسطس الجاري.

كما كلف المحافظ، جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء، بالمرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.