 إزالة 610 حالات تعدِ على أراضي الدولة خلال أعمال الموجة 23 بالإسكندرية - بوابة الشروق
الأحد 25 أغسطس 2024 1:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إزالة 610 حالات تعدِ على أراضي الدولة خلال أعمال الموجة 23 بالإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: الأحد 25 أغسطس 2024 - 1:05 م | آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 1:05 م

قال المهندس ياسر الفولي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، إنه تم تنفيذ 610 قرارات لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق الأحياء، خلال المرحلة الثانية للموجة 23.


وكان أحمد خالد محافظ الإسكندرية، قد وجه أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والبدء فورا في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 23.

ونفذت محافظة الإسكندرية المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي من المقرر لها أن تستمر حتى 23 أغسطس الجاري.

كما كلف المحافظ، جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء، بالمرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك