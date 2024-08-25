قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه بعث صباح اليوم، برسالة إلى العشرات من نظرائه في جميع أنحاء العالم، لحثهم على دعم تل أبيب ضد ما وصفه بـ«محور الشر الإيراني ووكلائه، وعلى رأسهم حزب الله».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أنه أبلغ نظرائه بأن «تل أبيب وجهت ضربة استباقية لحزب الله؛ لمنع هجوم واسع النطاق بالصواريخ والمسيرات ضد أهداف إسرائيلية، وحماية المواطنين».

وأكد أن بلاده سترد بقوة على أي تهديد ضدها، مضيفًا: «نحن لا نسعى إلى حرب واسعة النطاق، ولكننا سنفعل كل ما يلزم لحماية مواطنينا».

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني إنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لإحباط «هجوم كبير» من قِبل حزب الله.

وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار «الرد الأولي على اغتيال القائد فؤاد شكر».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأضاف في بيان الأحد: «نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذِنا نؤذِه».

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة 06:00 صباح الأحد.