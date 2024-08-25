نائب وزير التعليم عن دخول أو خروج مواد من الإضافة للمجموع: مش هتفرق حاجة مع المدرسين

قال الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، إن إعادة هيكلة المواد سواء بالمرحلة الثانوية العامة أو غيرها استهدفت تركيز المحتوى العلمي وإزالة أي تكرارات أو تعارضات ودمج المواد أكثر عمقا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الأحد، أن المحتوى التدريسي موجود كما هو، حيث لم تلغِ الوزارة أي محتوى علمي.

وأشار إلى أن دخول أو خروج مواد من الإضافة للمجموع أمر لا يفرق شيئًا مع المدرسين، متابعًا: »إذا كانت فيه مواد دخلت في المجموع أو خرجت من المجموع ده ميفرقش حاجة مع المدرسين.. المدرس مش بيعلم الطالب إنه ياخد درجات، لكنه بيعلم علشان يتعلم سواء المادة داخلة في المجموع من عدمه».

واستكمل: «اللي بيهمه المادة داخلة في المجموع ولا مش داخلة هو المدرس الخصوصي بتاع السنتر اللي مش بيعلم الطالب حاجة لكنه بيخلي يِنشِّل على الإجابات، ويقوله لو جاتلك كلمة معينة يبقى تختار الإجابة دي».

وصرح نائب الوزير: «جمع الدرجات بالتنشين ده مش تعليم ولا تربية .. ده حاجة تانية خالص».