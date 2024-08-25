سمير فرج عن هجوم لبنان على إسرائيل: نصر الله يرى نفسه انتصر لفؤاد شكر

علق المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، عن الهجوم الذي نفذه حزب الله على إسرائيل ردا على اغتيال القائد في صفوفه فؤاد شكر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، إنّه كانت هناك حالة من الرعب في إسرائيل، تجلت في إغلاق مطار بن جوريون وفتح الملاجئ إلى جانب إعلان الطوارئ.

وأضاف أن دولة الاحتلال الإسرائيلي استشعرت تحرك حزب الله من خلال المعلومات الاستخباراتية، عبر ملاحظة تحركات عناصر الحزب في جنوب لبنان.

وأشار إلى أن حزب الله تسبب في فضيحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع، عندما نجح في إدخال مسيرة حلقت طيلة 11 دقيقة صورت كامل حيفا.





ولفت إلى أن حزب الله اللبناني أطلق صواريخ كاتويشا في البداية حتى تنشغل بها القبة الحديدية ومن ثم أطلق المسيرات.

وأوضح أن الضربة الاستباقية الإسرائيلية والقبة الحديدية تصدت لصواريخ حزب الله ومسيراته، موضحا أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يرى نفسه قد انتقم لفؤاد شكر.

ونوه بأنه لم يكن هناك فيديو أو صور توثق نتائج العملية العسكرية التي قام بها حزب الله ضد أهداف داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله، الهجوم على إسرائيل، ردًا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر.

ولاحقًا، أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن العملية استهدفت قاعدة جليلوت التابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية.

فيما شنّ جيش الاحتلال ضربات استباقية، صباح اليوم، على لبنان لمنع هجوم كبير من حزب الله، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.