كهرباء السعودية تحصل على تمويل دولي بقيمة 4 مليارات دولار

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، توقيعها اتفاقا تحصل بموجبه على تسهيلات ائتمان دولية دوارة مشتركة بقيمة أربعة مليارات دولار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن مدة التمويل ثلاث سنوات، مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين، ويهدف إلى تمويل أغراض الشركة العامة، بحسب وكالة رويترز.

في سياق آخر، ارتفعت سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد بعد خطاب ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول يوم الجمعة أكد فيه أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا خفض أسعار الفائدة.

وقال باول في كلمة ترقبها كثيرون أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية، إن الوقت حان لخفض أسعار الفائدة، وإن المخاطر التي تزيد من التضخم تضاءلت.

وأضاف باول في كلمته التي بدا أنها تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الشهر المقبل، والذي سيكون الأول منذ أكثر من أربع سنوات: «لا نرى أو نرحب بمزيد من الضعف في أوضاع سوق العمل».

وعبر عن ثقته في أن التضخم صار قريبا من هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ اثنين بالمئة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأمريكي إذ أن معظم عملات تلك الدول مربوطة بالدولار.

وتقدم المؤشر السعودي الرئيسي 0.6% بعد أن قفز سهم شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) 9.9% بعد إعلانها توزيع أرباح ربع سنوية بواقع 0.55 ريال للسهم لفترة السنوات الثلاثة المقبلة بدءا من الربع الرابع.