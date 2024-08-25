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هيئة الطيران المدني بالأدرن: أجواء المملكة تعمل بشكل اعتيادي

وكالات
نشر في: الأحد 25 أغسطس 2024 - 5:53 م | آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 5:53 م

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني في الأدرن هيثم مستو إن الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، اليوم الأحد، أن الأمور طبيعية والأجواء الأردنية وخطوط الطيران تعمل بشكل اعتيادي.

وأوضح أن الهيئة تتابع وتعمل على تقييم الظروف في الإقليم والسلامة الجوية أولا بأول لاتخاذ اي إجراء إذا كان هناك ضرورة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية إلى بيروت نتيجة الوضع الراهن.

وقال في بيان: «تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك نتيجة الوضع الراهن».

وكان حزب الله قد أعلن الأحد شنّ هجوم جوي وصاروخي نحو أهداف عسكرية إسرائيلية، في إطار ردّ أولي على أغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر، وذلك بعد إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ ضربات استباقية في لبنان لمنع هجوم كبير للحزب.


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