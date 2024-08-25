جنرال إسرائيلي سابق يدعو إلى تدمير لبنان: حان وقت الحرب أمام حزب الله

صرح جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، بأن الوقت حان للحرب الإسرائيلية على حزب الله اللبناني والأراضي اللبنانية ككل.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الجنرال احتياط حازي نحما، أحد قادة ملتقى قادة الاحتياط والمقاتلين الإسرائيليين، قوله: «الوقت قد حان للحرب في الشمال، ومن الخطأ عدم محاربة حزب الله، حتى الآن»، على حد زعمه.

وأوضح أنه «لن يكون هناك مفر من الحرب البرية في الجنوب اللبناني حتى يمكن الدفع بحزب الله إلى شمال نهر الليطاني»، ولك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

ودعا الجنرال الإسرائيلي إلى تغيير المعادلة أمام الحزب، بدعوى مهاجمة الجيش الإسرائيلي للأراضي اللبنانية واستهدافها وتدميرها وعدم الاكتفاء باستهداف عناصر وأهداف الحزب فقط.

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني إنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لإحباط «هجوم كبير» من قِبل حزب الله.

وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار «الرد الأولي على اغتيال القائد فؤاد شكر».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأضاف في بيان الأحد: «نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذِنا نؤذِه».

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة 06:00 صباح الأحد.