 بينهم 3 صحفيين.. 14 شهيدا في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي - بوابة الشروق
الإثنين 25 أغسطس 2025 11:32 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

بينهم 3 صحفيين.. 14 شهيدا في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي


نشر في: الإثنين 25 أغسطس 2025 - 11:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 أغسطس 2025 - 11:23 ص

أعلن المركز الفلسطيني للإعلام، استشهاد 15 فلسطينيا؛ جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي، بخان يونس جنوب قطاع غزة.

 

ومن بين الشهداء 3 صحفيين؛ وهم:
1- مصور الجزيرة محمد سلامة
2- مصور وكالة رويترز حسام المصري
3- المصورة الصحفية مريم أبو دقة

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك