أعلن المركز الفلسطيني للإعلام، استشهاد 15 فلسطينيا؛ جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي، بخان يونس جنوب قطاع غزة.
ومن بين الشهداء 3 صحفيين؛ وهم:1- مصور الجزيرة محمد سلامة2- مصور وكالة رويترز حسام المصري3- المصورة الصحفية مريم أبو دقة