الخزانة الأمريكية تعلن إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أجرى التعديلات اللازمة لشطب العقوبات المفروضة على سوريا من المدونة الفيدرالية، وذلك تنفيذا للأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو 2025 بشأن رفع العقوبات.

وأوضحت أن التعديل التنظيمي بات متاحا للاطلاع العام في السجل الفيدرالي، وسيصبح نافذا فور نشره رسميا في 26 أغسطس الجاري.

ويأتي القرار وسط ترقب دولي لتداعيات هذا التحول في اقتصاد خسر 800 مليار دولار على مدى عقد ونصف من الحرب، بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ومطلع يوليو الماضي، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على سوريا ردا على قمع نظام الأسد للثورة ضد حكمه التي اندلعت في 2011، وتبع ذلك إعلان عدة دول أوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وجراء الحرب التي شنها نظام الأسد على السوريين، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50 بالمئة، وارتفع معدل الفقر من 33 إلى 90 بالمئة حاليا، بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ولفت التقرير إلى أن 75 بالمئة من السكان يحتاجون لمساعدات إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.