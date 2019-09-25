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المركزي الأوروبي يعلن استقالة أحد أعضاء مجلس إدارته

البنك الأوروبي
البنك الأوروبي
(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 10:34 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 10:34 م

أعلن البنك المركزي الأوروبي مساء اليوم الأربعاء، استقالة زابينه لاوتنشليجر، العضو بمجلس إدارة البنك.

وأوضح البنك أن السيدة لاوتنشليجر أخطرت ماريو دراجي، رئيس البنك، بأنها سوف تترك منصبها بشكل مبكر في نهاية أكتوبر المقبل.


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