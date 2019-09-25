النفط يهبط والتركيز يتحول من مخاوف الإمدادات السعودية إلى ضعف الطلب العالمى

هبطت أسعار النفط أمس الثلاثاء، فى الوقت الذى تسببت فيه بيانات ضعيفة للتصنيع فى أوروبا واليابان فى تركيز انتباه السوق على توقعات سيئة للطلب وأبعدته عن الضبابية المحيطة باضطرابات الإمدادات فى السعودية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 40 سنتا إلى 64.37 دولار للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 58.31 دولار منخفضة 33 سنتا.

وأشار مايكل مكارثى، كبير محللى السوق لدى سى.إم.سى ماركتس فى سيدنى إلى أرقام متعثرة للتصنيع فى اقتصادات رئيسية فى أوروبا وكذلك اليابان، مضيفا: «ذلك هو السبب فى أننا نرى ضغطا نزوليا أزيد قليلا على برنت أكثر من غرب تكساس فى الوقت الراهن».

لكن، تظل أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا منذ بداية العام فى أعقاب هجوم فى 14 سبتمبر الحالى على أضخم منشأة لمعالجة النفط فى السعودية، مما أدى إلى انخفاض إنتاج أكبر مصدر فى العالم للخام بواقع النصف.

وذكرت رويترز أن السعودية استعادت ما يزيد عن 75% من فاقد إنتاج الخام بعد الهجمات على منشأتين تابعتين لها، وأنها ستعود إلى الكميات الكاملة بحلول مطلع الأسبوع المقبل.

لكن صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت أمس الأول الإثنين، أن الإصلاحات فى المنشأتين قد تستغرق أطول مما هو متوقع بشهور.

وقال مايك تران خبير السلع الأولية لدى آر.بى.سى كابيتال ماركتس فى مذكرة إن زيادة صادرات النفط الأمريكية إلى آسيا لتحل محل الخام السعودى وانخفاض الواردات الأمريكية من العراق يعنى أن مخزونات النفط فى الولايات المتحدة قد تنخفض عن المتوقع.