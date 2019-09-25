• طرح الفيلم بدور العرض لجمهور المملكة والخليج العربى غدا

• تركى الفيصل: جوميز عرض رؤيته للقصة والإنتاج استغرق عامين ونصف



تستعد المملكة العربية السعودية لطرح الفيلم العالمى «ولد ملكا ــ Born a King» للمرة الأولى بدور العرض المحلية والدولية اليوم الأربعاء، الذى يستعرض قصة رحلة الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود إلى بريطانيا العظمى بعد فوزها بالحرب العالمية الأولى عام 1919، وهو فى عمر الـ14 عاما على رأس أول بعثة دبلوماسية سعودية إلى أوروبا.

أعلن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عن موعد عرض الفيلم العالمى الناطق باللغة الإنجليزية، فى مؤتمر صحفى بالرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة المركز الأمير تركى الفيصل، وهو إنتاج مشترك بين المملكة وإنجلترا وإسبانيا، وتم تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسبانى الحائز على جائزة الأوسكار أندريس جوميز، ويخرجه الإسبانى أجوستى فيلارونجا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وقال الفيصل، «صاحب الفكرة بالأساس هو المنتج أندريس جوميز، وتحدثنا سويا بداية الأمر، وانطلق من منطلق حياة الملك فيصل رحمه الله المليئة بالأحداث، فقدم المنتج جوميز مقترح تقديم منتج يروى قصة الملك فيصل من ولادته إلى ذهابه إلى بريطانيا تلبية لدعوة الملك جورج الخامس التى وجهت للملك عبدالعزيز، رحمه الله، وتم تكليف الملك فيصل لتلبية هذه الدعوة».

وأضاف الفيصل فى المؤتمر أن الإنتاج استغرق عامين ونصف العام من بداية الفيلم وحتى نهايته، وتم استقطاب ممثلين من داخل المملكة ومن خارجها، وعدد من السعوديين والسعوديات الذين قاموا بأدوار مهمة فى الفيلم إضافة إلى استقطاب ممثلين عالميين من بريطانيا بالخصوص ومن إفريقيا كذلك»، مشيرا إلى حرصهم على كيفية النشر والترويج للفيلم بدءًا من المملكة ودول الخليج، انتقالا إلى الدول الإسلامية والعالم بأكمله.

يتحدث الفيلم عن النشأة المبكرة للملك فيصل منذ ولادته عام 1906، ووصفه لمشاهداته فى أول رحلة دبلوماسية سعودية إلى الديوان الملكى البريطانى، ولقائه للملك جورج الخامس ملك إنجلترا أخرى مثل وينستون تشرشل، ووزير الخارجية اللورد كورزون بحسب موقع العربية.

«ولد ملكا» من تأليف الكاتب السعودى بدر السمارى بالمشاركة مع هنرى فرتز، والإسبانى ورى لوريجا، وبطولة الطفل السعودى عبدالله على الذى أدى شخصية الأمير فيصل، والممثل السعودى راكان عبدالواحد الذى أدى شخصية الملك عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة أكثر من 80 سعوديا، بالإضافة إلى الممثلين الأجانب هيرميونى كورفيلد، التى مثلت شخصية الأميرة مارى، إد سكرين، الذى مثل شخصية فيلبى، وكيلين جونز الذى قام بدور ونستون تشرشل.

الفيلم تم عرضه مرتين فى عروض خاصة بحضور عدد من المثقفين والإعلاميين والدبلوماسيين السعوديين داخل وخارج المملكة فى شهرى مارس وإبريل الماضيين.