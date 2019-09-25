مقتل 39 مسلحا من طالبان في غارات جوية في 4 أقاليم بأفغانستان

نفذت قوات الأمن الأفغانية سلسلة من الغارات الجوية في 4 أقاليم في الساعات الـ24 الماضية في أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 39 مسلحا على الأقل من حركة طالبان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر مسؤولون عسكريون اليوم أن غارات جوية في منطقة "سار-اي-بول" عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم الواقع شمال البلاد، أسفرت عن مقتل 20 مسلحا على الأقل من طالبان.

وأضاف المسؤولون أن غارة جوية بمنطقة "كرم كول" بإقليم فارياب أسفرت عن مقتل 12 مسلحا من طالبان.

وبالإضافة إلى ذلك، أسفرت غارات جوية عن مقتل ستة مسلحين من طالبان في منطقتي "أندار" و"قره باغ" بإقليم غزني، حسب المسؤولين.

وذكر المسؤولون أن غارة جوية في منطقة سيد آباد بإقليم وردك أسفرت عن مقتل مسلح من طالبان.