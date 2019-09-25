الأمريكية فيليكس تتصدر قائمة أنجح الرياضيين في بطولات العالم للقوى

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تتصدر العداءة الأمريكية الشهيرة أليسون فيليكس قائمة أنجح الرياضيين والرياضيات في بطولات العالم لألعاب القوى حيث حصدت 16 ميدالية متنوعة منها 11 ذهبية على مدار مشاركاتها السابقة.

وتتفوق فيليكس بفارق ميداليتين على الجامايكي المعتزل يوسين بولت علما بأنهما يتساويان في رصيد الذهب كما تتفوق بفارق ميداليتين على العداءة الجامايكية السابقة مارلين أوتي /59 عاما/ لكن الأخيرة حصدت ثلاث ذهبيات فقط مقابل أربع فضيات وسبع برونزيات.

وتستطيع فيليكس توسيع الفارق مع بولت وأوتي من خلال بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها الدوحة من 27 سبتمبر الحالي حتى 6 أكتوبر المقبل حيث تشارك مع الفريق الأمريكي في سباقات التتابع.

والقائمة التالية توضح أكثر عشرة رياضيين ورياضيات تحقيقا للنجاح في بطولات العالم لألعاب القوى من حيث رصيد الميداليات الإجمالي (ذهب/فضة/برونزية):

الرياضي/الرياضية الميداليات (ذ/ف/ب)

الأمريكية أليسون فيليكس 16 (11 / 3 / 2 )

الجامايكي يوسين بولت 14 (11 / 2 / 1)

الجامايكية مارلين أوتي 14 (3 / 4 / 7)

الأمريكي لاشون ميريت 11 (8 / 3 / 0)

الأمريكي كارل لويس 10 (8 / 1 / 1 )

الجامايكية شيلي آن فريزر 9 (7 / 2 / 0)

الأمريكية جيرل مايلز كلارك 9 (4 / 3 / 2)

الأمريكي مايكل جونسون 8 (8 / 0 / 0)

البريطاني محمد (مو) فرح 8 (6 / 2 / 0)

الأمريكية جايل ديفرز 8 (5 / 3 / 0)