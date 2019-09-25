عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، اليوم الأربعاء، عامل بمطعم، يدعى "أ.إ.م"، و"ف.ب.م" ربة منزل، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد أخذ رأي المفتي؛ لإدانتهما بقتل "ح.أ.م" زوج المتهمة الثانية، وذلك في القضية رقم 9181 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد إبلاغه من الأهالي بالعثور على جثة شخص أسفل العقار محل سكنه في نطاق دائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث جنائي توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المقضي بحقهما؛ إذ استغل المتهم الأول سابقة جيرة لدى المجني عليه، كونه كان يعمل بالقرب من منزله ويأتي لزيارته، فأقام علاقة غير شرعية مع «زوجته» المتهمة الثانية.

وأضافت التحريات أن المتهم الأول كان يتردد على المتهمة الثانية، باستمرار، ويوم الواقعة وعند عودة المجني علية إلى المنزل مبكرًا قام بضبطهما في غرفة نومه، ولدرء الفضيحة فقاموا بإلقائه من شرفة الشقة في الشارع، ليلقي مصرعه في الحال.

وبتقنين الإجراءات وإلقاء القبض عليهما، تم عرضهما على النيابة العامة والتي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالتهما للمحاكمة الجنائية، وبعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، وافقت هيئة المحكمة بالإجماع على إعدامهما، بعضوية المستشارين: عزت عبد اللاه منصور، ونادر نبيل حبيب، وأحمد محمد حلوسه، وأمانة سر ماجد سعد.