منظمة التحرير الفلسطينية: استهداف القيادات المقدسية جزء من العدوان على القدس

استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية التصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين والمسؤولين في القدس والتي كان آخرها اعتقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، واستدعاء محافظها عدنان غيث بعد اقتحام منزليهما صباح اليوم الأربعاء.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، إن "الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة الاحتلال ونهجها الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري وصولا إلى حرمان شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته".

واستعرضت عشراوي "الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المتصاعدة التي تطال القدس وضواحيها وخصوصا في سلوان وشعفاط وكفر عقب والعيسوية، والتي ارتكزت في مجملها على مواصلة سياسة الإعدامات الميدانية وعمليات هدم المنازل والمنشآت والتي كان آخرها هدم منزل قيد الإنشاء في بلدة الطور، إضافة إلى حملة المداهمات والترهيب والاعتقالات المتكررة لأبناء المدينة ومسؤوليها والتوسع الاستيطاني وسرقة الأرض والموارد".

ودعت المجتمع الدولي إلى "الوقوف أمام التزاماته السياسية والقانونية والإنسانية وترجمة إداناته إلى تحرك جاد وفاعل والتدخل باتجاه لجم دولة الاحتلال ومحاسبتها ومساءلتها ورفع الغطاء عنها ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها بدعم من الإدارة الأمريكية".

وكانت حركة "فتح"، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اعتبرت، في بيان، أن "اعتقال الهدمي واقتحام منزل غيث يأتي ضمن مخطط الاحتلال لتهويد المدينة وإعلان سيطرته عليها".