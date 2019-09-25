الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات صينية مرتبطة بإيران



أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على شركات وكيانات صينية على صلة بإيران، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.