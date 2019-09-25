 الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات صينية مرتبطة بإيران - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات صينية مرتبطة بإيران

علم إيران
علم إيران
نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 3:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 3:14 م


أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على شركات وكيانات صينية على صلة بإيران، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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