إقلاع أول طائرة من مطار جديد ضخم تم افتتاحه بالصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتحت بكين، اليوم الأربعاء، مطارا جديدا ضخما، حيث أقلعت أول طائرة منه إلى مدينة قوانتشو جنوب البلاد.

وشهد مطار بكين داشينج الدولي إقلاع أول طائرة، تابعة لشركة تشاينا ساوثرن، حيث سوف يصبح المطار مركز انتقال جديد جنوب الصين.

من المتوقع أن يستقبل المطار 72 مليون راكبا سنويا بحلول عام 2015. وعلى المدى البعيد، يهدف المطار إلى نقل 100 مليون مسافر و 4 ملايين طن من البضائع سنويا، مما سوف يجعله أحد أكبر المطارات في العالم.

ويهدف المطار الجديد، بجانب مطار العاصمة بكين الدولي، لخدمة سوق الطيران المتنامي في الصين، الذي قد يصبح الأكبر في العالم بحلول منتصف العقد القادم.

وتقول الحكومة الصينية إن مطار داشينج ضروري لتحسين القدرة التنافسية الدولية لبكين ولربط المنطقة الاقتصادية بين بكين وتيانجين وخبي.

وشارك الرئيس الصيني شي جين بينج في مراسم افتتاح المطار، وذلك قبل أسبوع من الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

ووصف مسؤولون بمجال النقل هذا المطار خلال مراسم الافتتاح بأنه "طريقة مهمة للغاية لإظهار نمو الصين".

وكانت أعمال بناء المطار التي تكلفت 5ر11 مليار دولار قد بدأت في 2014.

ويمتلك المطار أربع ممرات هبوط، ومن المقرر زيادتها في إطار التوسيعات المستقبلية. وسوف يشهد المطار في النهاية 300 عملية إقلاع وهبوط كل ساعة، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام.