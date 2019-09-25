روحاني: الولايات المتحدة الداعم الرئيسي للإرهاب في الشرق الأوسط

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اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بأنها الداعم الرئيسي للإرهاب في الشرق الأوسط.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن روحاني قوله :"للأسف، أمريكا هي الداعم للإرهاب في منطقتنا، وحيثما حلت أمريكا يتوسع الإرهاب".

وعلى هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ، اتهم روحاني الولايات المتحدة تحديدا بتنفيذ ضربات جوية في سورية بدون إذن من حكومتها.

وقال: "أنا مذهول من تفسيرات السيد ترامب فيما يتعلق بالإرهاب".

وهناك توقعات بل وآمال بأن يلتقي ترامب مع روحاني في الأمم المتحدة، لكن حتى الآن لم يتبلور شيء من تلك التوقعات.

ومن المقرر أن يلقي روحاني كلمة أمام الجمعية العامة اليوم الأربعاء. وألقى ترامب كلمته الثلاثاء، مسلطا الضوء على القوة العسكرية للولايات المتحدة ووجه انتقادات لإيران واتهمها بأنها "تسفك الدماء".