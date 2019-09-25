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أنباء عن استعداد أرامكو للإعلان رسميا عن خطة طرحها الشهر القادم

شركة أرامكو
شركة أرامكو
الرياض - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 3:20 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 3:20 م

أفادت مصادر مطلعة، بأن شركة أرامكو السعودية العملاقة تستعد للإعلان رسميا الشهر القادم عن الطرح العام الأولي لها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن المصادر، التي قالت إنها طلبت عدم نشر أسمائها، أن عملاق النفط السعودي سيعلن خططه في 20 أكتوبر أو قبل ذلك أو بعده.

وقال أحد المصادر إن الطرح في سوق الأسهم السعودية قد يتم في نوفمبر، إلا أنه لم يتم بعد الانتهاء من وضع الجدول الزمني.

ولفتت المصادر إلا أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرارات نهائية في هذا الشأن، وأن التوقيت النهائي وغيره من التفاصيل تعتمد على ظروف السوق والطلب من جانب المستثمرين.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أرامكو.

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