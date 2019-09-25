العاهل السعودي يستقبل رئيس الوزراء العراقي في جدة

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في جدة.

وكان المكتب الإعلامي لعبد المهدي، ذكر أمس في بيان، أن الزيارة ستستمر لعدة ساعات وتهدف لبحث "العلاقات بين البلدين والأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة"، إلى جانب "موقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة".

ونقل موقع "روسيا اليوم" اليوم عن مصدر، أفاد بأنه مقرب من عبد المهدي، القول إن رئيس الوزراء العراقي سيطرح خلال الزيارة "مقترحا للحوار مع إيران ... يتلخص في مطالبة السعودية بالجلوس إلى طاولة حوار مع إيران لتخفيف التوتر في المنطقة". وأوضح المصدر أن "عبد المهدي حصل على موافقة إيرانية بهذا الخصوص".