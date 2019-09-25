إنتر ميلان ينشد العلامة الكاملة أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي

بعد الفوز المقنع في ديربي مدينة ميلانو ، يتطلع انتر ميلان إلى مواصلة انتصاراته المتتالية وتعزيز صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم من خلال المواجهة الصعبة والمرتقبة مع لاتسيو اليوم الأربعاء في أبرز مباريات المرحلة الخامسة من المسابقة.

وتغلب انتر على جاره ميلان 2 / صفر السبت الماضي في ديربي مثير، ليكون الفوز الرابع له على التوالي في أربع مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن.

ويتربع انتر على قمة جدول البطولة برصيد نقطة، وبفارق نقطتين أمام يوفنتوس حامل اللقب.

ورغم الإجهاد الذي تسببه هذه المراحل التي تقام في وسط الأسبوع، خاصة بالنسبة لفريق مثل ميلان، المشارك أيضا في البطولة الأوروبية ، يتطلع انتر إلى تقديم أداء أفضل مما قدمه في مباراة الديربي وتحقيق الفوز الخامس على التوالي عندما يستضيف لاتسيو اليوم.

وكان انتر سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع سبارتا براغ التشيكي منتصف الأسبوع الماضي في بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لكنه استعاد نغمة الانتصارات أمس الأول بالفوز على ميلان بهدفين سجلهما مارسيلو بروزوفيتش وروميلو لوكاكو.

وقال أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لانتر: "هذه تكون دائما مباريات ذات طابع خاص، وليس من السهل الفوز بها. كان أول لقاء ديربي لي في ميلانو وأردت ترك بصمة جيدة".

وأضاف : "نحن على قناعة تامة (بما قدمناه). اللاعبون قدموا أداء جيدا على كافة الأصعدة. خضنا هذه المباراة بعد أداء في دوري أبطال أوروبا ترك مذاقا لاذعا في فمنا".

وأشار كونتي إلى أن التعادل في بداية مسيرته بدوري الأبطال ربما كان دافعا وحافظا للفريق على الظهور بشكل جيد في الديربي.

وأضاف : "حققنا فوزا مستحقا. أشعر بالسعادة لجماهيرنا وللاعبين".

ويتطلع انتر للفوز على لاتسيو للحفاظ على تفوقه في جدول المسابقة على يوفنتوس الذي ي انتزاع الصدارة مؤقتا، بعدما فاز على بريشيا 2/1 أمس.

وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي روما مع أتالانتا وبارما مع ساسولو ونابولي مع كالياري وجنوه مع بولونيا وفيورنتينا مع سامبدوريا وسبال مع ليتشي اليوم الأربعاء