حفار لاستكشاف جليد عمره ملايين السنين للتنبؤ بالتغيرات المناخية

علماء أستراليون يبحثون عن كبسولات زمنية للغلاف الجوى فى جليد «أنتاركتيكا».. وبدء التنقيب فى 2021

يسعى علماء من شعبة أنتاركتيكا الأسترالية، التابعة لوزارة البيئة فى أستراليا، لاستكشاف الجليد المتراكم منذ ملايين السنين فى أعماق القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا»، والذى يحمل معلومات مهمة حول ماضى الكوكب ويساعد فى التنبؤ بالتغير فى المناخ.

وكشف العلماء الأستراليون، أمس الأول، النقاب عن حفار يستهدف الوصول إلى عمق 3 كيلومترات تحت سطح القارة المتجمدة. ويمكن لذلك الحفار المصنوع من الصلب المقاوم للصدأ والألومنيوم والتيتنيوم، تحمل درجة برودة تصل إلى 55 درجة تحت الصفر.

ومن المتوقع أن يبدأ الحفر فى عام 2021 ويستمر لمدة 4 سنوات. ووصف مدير شعبة أنتاركتيكا الأسترالية، كيم إليس، المشروع البحثى بأنه «مغامرة مثيرة وتحدٍ صعب .. سنرى فى الجليد فقاعات صغيرة محاصرة بين رقاقات الثلج فى الجليد المدفون، هذه الفقاعات الصغيرة عبارة عن كبسولات زمنية من الغلاف الجوى فى الماضى».

وتابع: «نريد الحصول على هذا الجليد، وتحليل تلك الكبسولات الزمنية وفهم ما فعله ثانى أكسيد الكربون منذ ملايين السنين عندما كان المناخ يتغير».

وأوضح الجيولوجى الأسترالى أنه «قبل نحو مليون عام تحولت الأرض من دورة للعصر الجليدى مدتها 40 ألف مشيرا إلى أن «جزيئات ثانى أكسيد الكربون ترتبط بهذا التغير وقد غيرت معدل تحول العصور الجليدية فى الماضى».