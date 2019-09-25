«أمهات الحربية» انتفاضة جديدة ضد أردوغان فى تركيا

قررت أمهات طلبة الكليات العسكرية المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة فى تركيا، الاعتصام كل يوم أربعاء أمام مقر حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن، فى ظل الأدلة التى تثبت براءتهم من تهمة المشاركة فى الانقلاب.

وبحسب وكالة «ميزوبوطاميا» التركية للأنباء، فإن أمهات 259 طالبا عسكريا قررن التظاهر تحت اسم «أمهات الحربية» وذلك بينما تستمر مجموعة «أمهات السبت» وهن الأمهات الكرديات اللواتى اعتقل وخُطف أبناؤهن على يد السلطات التركية منذ ثمانينيات القرن الماضى، فى تنظيم وقفات احتجاجية لمعرفة مصيرهم كل يوم سبت فى إسطنبول، الأمر الذى يقابل بعنف من قبل الشرطة التركية. والسبت الماضى، تظاهرت «أمهات الحربية» أمام مبنى حزب العدالة والتنمية بديار بكر، وتم احتجازهن داخل المبنى لفترة، لذا قررت أمهات الطلاب التظاهر أسبوعيا للمطالبة بالعدالة لأبنائهن.

ونقلت الوكالة عن والدة أحد الطلاب المسجونين تدعى ملك تشتين كايا القول إن ابنها يقيم الآن فى عنبر بأحد السجون مع 45 شخصا بالرغم من أنه يتسع لـ7 أشخاص.

وأضافت تشتين كايا أن نجلها، وغيره من الطلاب العسكريين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لم يكونوا على علم بوجود انقلاب فى تركيا فى ذلك الوقت.

وتابعت: «إذا كانت الدولة نفسها لم تكن تعلم عن تسلل تنظيم جولن داخل المؤسسة العسكرية فكيف سيعرف ذلك ابنى الصغير».