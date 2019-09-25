عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي: السيسي استعرض قضايا الشرق الأوسط وإفريقيا في خطابه بالأمم المتحدة

قال مهدي عفيفي، عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي سابقًا، إن خطاب الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء فيه استعراض لقضايا الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ومصر، مطالبًا من المجتمع الدولي بالالتزام بمسؤوليتها اتجاه المشروعات التنموية فى القارة الإفريقية.

وأضاف خلال مداخله هاتفية على نشرة القناة الفضائية «Ten» مساء الأربعاء، أن الرئيس تطرق أيضًا إلي قضايا النيل والمشروعات التي قامت بها مصر، ووصولها للنمو الاقتصادي، ومدى تحمل الشعب المصري للضغوط الاقتصادية، ووجه الشكر لهم.

تابع: «جاء في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا، أن مصر تشارك المرأة والشباب في المواقع القيادية»، مشيرًا إلى تطرق الرئيس للمشكلة الفلسطينية، العمل على حلها بشكل جذري، والمشاكل في دولتي سوريا واليمن، فضلُا عن طرح مشكلة الإرهاب.

وأوضح أن الرئيس تحدث عن مجهودات مصر في قضية الإرهاب، والتى سبق وأن قدمت خريطة طريق للقضاء على الإرهاب.

وأكد أن لقاء الرئيس مع ترامب كان من أهم اللقاءات التي تحدثت عنها وكالات الأنباء المختلفة، منوهًا إلى عقد الرئيس لقاءات مع بعض القادة الإفريقيين والأوربيين وبعض القادة العرب.