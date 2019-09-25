الحكومة السودانية تؤكد استعدادها للتعاون مع البنك الدولي

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، استعداد الحكومة للتعاون مع البنك الدولي بما يخدم مصلحة السودان.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، اليوم الأربعاء، أن حمدوك التقى في "نيويورك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مدير البنك الدولي ديڤيد مالباس، والذي أكد الاستعداد لدعم ومساندة برامج حكومة الفترة الانتقالية، موضحا أن البنك سيعمل مع حكومة الفترة الانتقالية لتطوير وتعزيز الاقتصاد السوداني.

من جهة أخرى، التقى حمدوك أوسكار فرنانديز تارانكو مساعد الأمين العام لدعم بناء السلام، بحضور السفيرة إلهام شانتير وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية، والسفير عمر محمد احمد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، وتناول اللقاء السبل الكفيلة لاستفادة السودان من الدعم الذي تقدمه لجنة بناء السلام في الانتقال من مرحلة حفظ السلام إلى بناء السلام، بجانب التمويل الذي يقدمه صندوق بناء السلام.

وأكد الجانبان ضرورة التعاون والتنسيق لمخاطبة المجتمع الدولي، من أجل تعبئة الموارد لدعم مشروعات بناء السلام في السودان.