 السعودية وألمانيا تبحثان الموضوعات المشتركة - بوابة الشروق
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السعودية وألمانيا تبحثان الموضوعات المشتركة

عادل الجبير
عادل الجبير
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 9:59 ص | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 9:59 ص



بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، مع وزير خارجية ‫ألمانيا هايكو ماس، عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء - خلال اجتماع الوزيرين في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش فعاليات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن الجبير عقد لقاء مع كل من المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا غير بيدرسون، ورئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماور، وذلك على هامش فعاليات الدورة.


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