موراي يحقق فوزه الأول في دورات المحترفين للتنس منذ جراحة يناير الماضي

حقق البريطاني أندي موراي فوزه الأول في دورات رابطة لاعبي التنس المحترفين «إيه تي بي» منذ العملية الجراحية التي خضع لها في فخده مطلع العام الحالي، بتغلبه على الأمريكي تينيس ساندرجن 6-3 و6-7 (6-8) و6-1 الثلاثاء في دورة جوهاي الصينية.

ولم يحقق البريطاني (32 عاما) أي انتصار في ثلاث دورات لرابطة المحترفين شارك فيها منذ خضوعه للجراحة في يناير، ما تسبب بتراجعه في التصنيف حتى المركز 413 بعدما اقتصرت مشاركته على الزوجي حتى مؤخرا حين شارك في دورات التحدي «تشالنجر».

ونجح موراي أمس الثلاثاء، في تحقيق ثأره من ساندجرن الذي أسقطه في دورة وينستون-سالم الأمريكية في أغسطس الماضي، والتي كانت ثاني مباراة فقط لموراي في الفردي بعد العودة.

ويلتقي البريطاني في الدور المقبل الأسترالي أليكس دي مينور المصنف سابعا في هذه الدورة التي هي الأولى ضمن ثلاث دورات في الصين يعتزم موراي خوض غمارها خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بحسب ما أفاد قبل يومين في حديث لوكالة فرانس برس.

وأشار إلى أن هذه الدورات ستعطيه فكرة أفضل عما لا يزال قادرًا على تقديمه في رياضة الكرة الصفراء، مبقيًا في الوقت ذاته على واقعيته في مقاربة عودته إلى الملاعب بعد غياب مطوّل وإصابة مؤلمة.