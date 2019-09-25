محافظ المنيا يوجه بالاهتمام بالمكتبات لإسهامها فى تكوين الشخصية المبدعة

وجه محافظ المنيا قاسم حسين، بضرورة الاهتمام بدور المكتبات العامة في نشر الثقافة بين أبناء المحافظة، مؤكداً أنها تشجيع الأفراد من كافة الأعمار والفئات على تنمية القراءة والاستفادة من المواد الثقافية والتعليمية المتاحة بالمكتبة، حيث تسهم القراءة في تكوين الشخصية النامية المبدعة المبتكرة.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، في عدد من الأنشطة والفعاليات بمكتبة مصر العامة بشارع كورنيش النيل، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدمها المكتبة لزائريها من أبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ أن المكتبة تعد صرحا ثقافيا ومنارة جديدة للعلم والمعرفة في المحافظة، حيث تعد أحد فروع مكتبات مصر العامة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منال عبد السلام مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، إن المكتبة تحوي بين أركانها عددا كبيرا من الكتب والمقتنيات الثقافية الهادفة في جميع المجالات، التي تسهم في الارتقاء بالفكر وتنمية المعرفة في شتى مناحي الحياة.