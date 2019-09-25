وزير المالية الأردني: لا توجه لزيادة الضرائب لتعويض تراجع الإيرادات

أكد وزير المالية الأردني، عزالدين كناكرية، أنه لا يوجد توجه لزيادة الضرائب لتعويض تراجع الإيرادات، ولفت إلى أن الإجراءات الحكومية تتركز في تعزيز النمو ومكافحة التهرب الضريبي وترشيد النفقات.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الأربعاء عنه القول، خلال لقاء الفريق الاقتصادي مع اللجنة المالية في مجلس النواب، إن الإجراءات تتركز في تعزيز النمو ومكافحة التهرب وترشيد النفقات الجارية لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية.

وأوضح أن الإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز النمو بما فيها إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري جميعها ساهمت في إعادة تعزيز الإيرادات الضريبية التي شهدت تراجعا في بعض بنودها خلال الأشهر السابقة.

وشدد على أن الحكومة، ورغم تراجع في بنود العديد من الإيرادات الضريبية هذا العام، فإنها أبقت على التوجه نحو عدم زيادة الضرائب هذا العام لتعويض النقص في الإيرادات.

وأوضح أن "بعض المؤشرات لها أثر سلبي في جانب، إلا أن أثرها إيجابي على الاقتصاد في جانب آخر، فانخفاض المستوردات ساهم في عدم نمو الإيرادات إلا أنه كان له أثر إيجابي في تعزيز الاحتياطي من العملات وإيجابي على الميزان التجاري".

وأكد أهمية ضبط النفقات الجارية، وقال :"من غير المعقول أن نبقى نمول بعض النفقات الجارية من الاقتراض، فالاقتراض يجب أن يقتصر على تمويل المشاريع وليس النفقات الجارية".