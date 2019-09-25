وزير الشؤون الخارجية الهندي يلتقي نظيريه من كازاخستان وفيجي في نيويورك

التقى وزير الشؤون الخارجية الهندية "إس جيشانكار" نظيريه من كازاخستان وفيجي، خلال تواجده في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأربعاء، أن "جيشانكار" وصف لقائه بنظيره الفيجي "إينيا سويرواتو" بالودي.

وأعرب "جيشانكار" عن تطلعه لاستقبال نظيره الكازاخستاني مختار تيلوبيردي في نيودلهي، وذلك بعد المحادثات التي أجراها المسؤولان وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعلى صعيد متصل، التقى جيشانكار أيضًا رئيس وزراء سانت فنسنت والجرينادين رالف جونسالفيس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يُذكر أن وزير الشؤون الخارجية الهندية قد التقى عددًا من نظرائه الأجانب من كل من: (إيران - بلغاريا - تركيا - هولندا - أوزبكستان - طاجيكستان)، وغيرها من الدول الأخرى، كما التقى المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد لأول مرة منذ انهيار محادثات السلام في وقت سابق من الشهر الجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان.