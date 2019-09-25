«أوراسكوم للتنمية» توقع تأثيرات محدودة عليها بسبب إفلاس «توماس كوك»

توقعت شركة «أوراسكوم للتنمية مصر»، حدوث تأثيرات غير جوهرية على شركاتها على المدى القصير، جراء الإعلان عن إفلاس شركة «توماس كوك» منظم الرحلات البريطانى، وأحد متعاقدى «أوراسكوم» أمس.

وقالت سارة الجواهرى، مدير علاقات المستثمرين بـ«أوراسكوم»، إن «أوراسكوم القابضة» تعاونت من خلال فنادقها الموجودة داخل مصر وخارجها بصورة ناجحة مع «توماس كوك» لسنوات عديدة، متوقعة تأثيرات غير جوهرية على العمليات التشغيلية لشركتها على المدى القصير جراء إعلان «توماس» إفلاسها.

وأضافت أن شركتها كانت وقعت اتفاقية مع «توماس كوك» ديسمبر 2018، من خلال إحدى شركات إدارة الفنادق التابعة لها، لتجديد فندق «أرينا الجونة» بطاقة استعابية 144 غرفة فندقية وتغير علامته التجارية لتصبح «كوكس كلوب»، وأيضًا إنشاء فندق جديد تحت اسم «كاسا كوك» بطاقة استعابية 100 غرفة فندقية.

وأعلنت شركة «توماس كوك»، إحدى أكبر شركات السياحة والسفر فى بريطانيا، أنها تقدمت بطلبات للتصفية أمس الأول.

ووفق مدير علاقات المستثمرين بـ«أوراسكوم»، تم افتتاح فندق «كوكس كلوب» فى منتصف أغسطس 2019، ومن المُخطط افتتاح الفندق الآخر بنهاية أكتوبر المقبل.

وارتفعت نتائج أعمال شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» فى النصف الأول من العام الجارى، بنسبة 113.3% لتصل 393.8 مليون جنيه مقارنة بـ184.6 مليون جنيه الفترة المماثلة.

ولفتت مسئول أوراسكوم للتنمية إلى أن الشركة قامت بالفعل بتحصيل دفعات مقدمة من «توماس كوك» مخصصة لهذه الفنادق، وجار حاليًا الانتهاء من بناء الفندق الجديد المكون من 100 غرفة، ومن المقرر بدء عمليات التشغيل أكتوبر المقبل.

وأكدت مديرة علاقات المستثمرين، أن إفلاس «توماس كوك»، من المتوقع ألا يؤثر على شركتها تأثيرا كبيرًا، وذلك لقدرة «أوراسكوم» على ملء غرف الفنادق عن طريق شركات سياحة أخرى.

وأشارت إلى أن الغرف المخصصة لـ«توماس كوك» 244 غرفة فقط من إجمالى محفظة المجموعة من الغرف الفندقية التى تضم 7082 غرفة، وبالتالى فإن التأثير على الأجل القصير غير ملحوظ، كما تبلغ الإيرادات الخاصة بشركة «توماس كوك» 1.4% من إيرادات فنادق الجونة والتى تمثل 1.2% من إيرادات فنادق المجموعة داخل مصر، و0.8% من إيرادات فنادق المجموعة.

وأكدت أن شركتها ستعمل بشكل جاد من أجل ضمان تسويق الفنادق بالطريقة التى تضمن تحقيق العائدات الاستثمارية بما يتماشى مع توقعات الشركة وتقديراتها.