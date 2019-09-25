تراجع جديد لحصة سلسلة متاجر كارفور من السوق الفرنسية

أشار تقرير اقتصادي إلى استمرار تراجع حصة سلسلة المتاجر الفرنسية "كارفور" من سوق التجزئة في فرنسا لصالح السلاسل المنافسة مثل "ليكريك" و"ليدل".

وبحسب التقرير الذي أعده برونو مونتيني المحلل الاقتصادي في مؤسسة "بيرنشتاين" للاستشارات الاقتصادية فإنه "سواء كان تراجع حصة كارفور السوقية ناتجة عن عوامل ذاتية مثل تكلفة الاستثمار، أو الأسوأ خسارة من حجم الحصة، فإنها مازالت مستمرة".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن التقرير القول إن سوق البقالة "الضعيفة" في فرنسا مع تسارع وتيرة انكماش الحصة السوقية يمثل "وضعا سيئا " لكارفور التي تعتمد بشدة على سوق البقالة.