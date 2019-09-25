السجن ٥ سنوات لبائع لاتهامه بسرقة هاتف محمول بالإكراه ببولاق

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قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة بائع ملابس يدعى "علي. أ"، بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامه بسرقة هاتف محمول بالإكراه ببولاق أبو العلا بالقاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، وعضوية المستشارين أحمد بكري وعصام منير خليل، وسكرتارية صبحي عبدالحميد، ومحمد حمادة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى اعتداء المتهم بسلاح أبيض"مطواة" على طالب يدعى "عمرو.م"، بغرض سرقة هاتفه المحمول بالإكراه، محدثا به إصابة بقدمه اليسرى، وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

ووجهت نيابة شمال الجيزة الكلية في القضية رقم ٤٨٣٩، للمتهم، اتهامامات بحيازة سلاح أبيض "مطواة"، والسرقة بالاكراه.