ترامب يطالب ألمانيا وفرنسا بزيادة المساعدات لأوكرانيا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا وفرنسا بزيادة مساعدتهما لأوكرانيا.

وخلال لقاء عقده مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترامب أمام صحفيين في نيويورك اليوم الأربعاء: "الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا، لكنني أظن أن دولا أخرى يتعين عليها أن تساعد بصورة أقوى كثيرًا مما تفعل"، وذكر ترامب بالاسم كلا من ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، وقال:" عليهم أن يشعروا بشيء من الذنب لأنهم لا يفعلون ما ينبغي عليهم فعله".

كان البيت الأبيض نشر اليوم نص حديث هاتفي لترامب مع زيلينسكي، انتقد فيه الرئيس الأمريكي سياسة ميركل حيال أوكرانيا وجاء في النص أن ترامب قال إن ميركل تتحدث عن أوكرانيا "لكنها لا تفعل شيئا".

وشكا ترامب في المكالمة الهاتفية من أن بلاده تبذل من الوقت والجهود من أجل أوكرانيا " أكثر كثيرا مما تبذله الدول الأوروبية، وعلى هذه الدول أن تساعدكم بأكثر مما تفعل، ألمانيا لا تفعل شيئا من أجلكم، وكل ما يفعلونه هو الكلام".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة، في المقابل، تعامل أوكرانيا "بشكل جيد جدا جدا".

من جانبها، رفضت حكومة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، التعليق على انتقادات ترامب لسياسة ميركل المتعلقة بأوكرانيا، خلال الاتصال الهاتفي له مع زيلينسكي.

وردًا على سؤال حول هذا الموضوع، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء: "نحن لا نعلق على هذا".