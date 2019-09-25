وزير الخارجية الإماراتي يؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأفريقي

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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فاكي محمد ،سبل تعزيز العلاقات الإماراتية الأفريقية وتنمية أوجه التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.

وأفادت وكالة الأنباء الاماراتية اليوم الأربعاء، بأن الشيخ عبدالله بن زايد التقى مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على هامش أعمال الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ،وأنهما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية الاماراتي حرص بلاده على تعزيز وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دول الاتحاد الأفريقي في المجالات كافة.

من جهته أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بدور دولة الإمارات الداعم للدول الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي .. مؤكدا حرص المفوضية على تعزيز علاقات التعاون المشترك.