بوسكيتس: «ارتبكنا» بعد إصابة ميسي أمام فياريال

أكد الإسباني ارسيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، أن فريقه عانى من بعض الارتباك بعض تعرض زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، للإصابة التي أدت لعدم استكماله المبارة وخرج في بداية الشوط الثاني.

وفاز برشلونة على فياريال بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب «الكامب نو» في إطار الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتحدث بوسكيتس عن الفوز عقب انتهاء اللقاء، في تصريحات تلفزيونية، والتي نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، قائلاً: «كان من المهم الفوز بالمباراة لأن صورتنا في مباراة غرناطة لم تكن جيدة».

واستكمل: «مباراة غرناطة لم تكن الأفضل، وكنا نريد الفوز اليوم لأننا فقدنا الكثير من النقاط».

وأضاف: «علينا جمع النقاط خارج ملعبنا لأنه بدون هذا الأمر ستكون منافسة الليجا طويلة».

وفيما يتعلق بحالة الفريق بعد خروج ميسي، كشف لاعب البلوجرانا، قائلاً: «عانينا من بعض الارتباك بعد إصابة ميسي خاصة في الفترات التي افتقدنا فيها للكرة وجعلونا نتراجع للخلف».