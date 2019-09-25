 متحدث إيراني: الإفراج عن الناقلة البريطانية مع إبقاء ملف «مخالفاتها» مفتوحا - بوابة الشروق
الأربعاء 25 سبتمبر 2019 3:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

النتـائـج تصويت

متحدث إيراني: الإفراج عن الناقلة البريطانية مع إبقاء ملف «مخالفاتها» مفتوحا

علم إيران
علم إيران
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 2:01 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 2:01 م

 

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ، انتهاء عملية توقيف ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ملف البت بمخالفاتها ما زال مفتوحا.

وقال موسوي - في تغريدة على حسابه الخاص بموقع تويتر- وفق وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الأربعاء، إنه من خلال متابعة وزارة الخارجية والتعاون الموقف ، فإن السلطة القضائية ومؤسسة الموانئ والملاحة البحرية، انتهت اليوم الأربعاء، عملية توقيف السفينة، ستينا إمبيرو، لافتا إلى أن ملف البت ببعض المخالفات التي ارتكبتها الناقلة، وما أسماها بـ"الأضرار البيئية" التي سببتها مازال مفتوحا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مالك وقبطان السفينة قدما تعهدا خطيا بقبول قرار المحكمة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك