 كلوب يتجه لإراحة صلاح في مباراة الكأس - بوابة الشروق
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كلوب يتجه لإراحة صلاح في مباراة الكأس

محمد عبد المحسن
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 4:59 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 4:59 م

يتجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إلى إراحة عدد كبير من لاعبيه، خلال مباراة اليوم، أمام «إم كيه دونز» في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

ووفقصا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية فإن محمد صلاح، سيكون أبرز الغائبين عن مواجهة ليفربول اليوم، بالإضافة إلى العديد من نجوم ليفربول من أجل اراحتهم قبل مباراتي شيفيلد وسالزبرج بالدوري ودوري الأبطال، على الترتيب.

بجانب محمد صلاح، فهناك فيرجيل فان دايك، وروبرتو فيرمينو، وروبرتسون، وماتيب وفابيينو، وفينالدوم، وأرنولد، وهندرسون، كل هؤلاء سيغيبون عن مواجهة ام كيه دونز.

وأشارت الصحيفة إلى أن ساديو ماني ربما يشارك في المباراة، بعدما سافر مع الفريق إلى ملعب إم كيه بمقاطعة بليتشيلي الإنجليزية.


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