مجلس الشيوخ الأمريكي يلغي قرار ترامب بتوفير تمويل طارئ للجدار الحدودي مع المكسيك

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء، لصالح إلغاء إعلان حالة الطوارئ من جانب الرئيس دونالد ترامب لتوفير التمويل لبناء جدار حدودي مع المكسيك.

وانضم العديد من الجمهوريين من حزب ترامب إلى الديمقراطيين لتمرير القانون بعد تأييد 54 صوتًا مقابل 41 صوتًا.

ومع ذلك، من المرجح أن يستخدم الرئيس حق النقض ضد القانون، وسيفتقر المشرعون إلى الأصوات الكافية لإلغاء رفض الرئيس لأن هذا سيتطلب أغلبية ساحقة.

وكان إعلان ترامب لحالة الطوارئ مثيرا للجدل، نظرا لأن الكونجرس هو المعني باعتماد التمويل، وليس البيت الأبيض.

وأعلن ترامب حالة الطوارئ بعدما فشل في دفع الكونجرس لمنحه الأموال لبناء الجدار الحدودي، حتى بعد إغلاق حكومي مطول نجم عن الصراع بشأن الاعتمادات المالية.

وخضع ترامب في نهاية المطاف للكونجرس فيما يتعلق بالميزانية، لكنه استخدم صلاحياته في حالات الطوارئ لتحويل مليارات الدولارات، التي كانت مخصصة، بشكل جزئي، للجيش. وقد كانت هذه خطوة غير مسبوقة.

وجعل ترامب أمن الحدود حجر زاوية بالنسبة لإدارته، لكنه واجه انتقادات بسبب سياسته الصارمة إزاء الهجرة، بما في ذلك، فصل أفراد العائلات عن بعضهم البعض عند الحدود.

وفي الأشهر الأخيرة، حول ترامب تركيزه إلى توقيع اتفاقيات مع المكسيك ودول أمريكا الوسطى لوقف تدفق المهاجرين إلى الشمال.