أحكام بالسجن بين 3 و7 سنوات بحق 4 «مدانين» بتشكيل جماعة إرهابية في البحرين

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية اليوم الأربعاء، حكما بحق أربعة متهمين، أدينوا بإنشاء جماعة إرهابية، والاشتراك في أعمالها، والتدريب على صناعة المفرقعات، وحيازة وإحراز مواد تدخل في صناعة المفرقعات، وتمويل الإرهاب تنفيذا لغرض إرهابي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية - التي بثت النبأ اليوم الأربعاء - أن المحكمة عاقبت الأول بالسجن لمدة سبع سنوات، والثاني بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف دينار، ومعاقبة الثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف دينار، ومعاقبة الرابع بالحبس ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات.

وتخلص وقائع القضية إلى قيام المتهمين الأول والثاني - الهاربين خارج البلاد - بتشكيل خلية إرهابية داخل البحرين، تتولى تصنيع العبوات المتفجرة لزراعتها في أماكن تمركز قوات الأمن لاستهدافهم ، حيث جندا العديد من العناصر، وعرف منهم المتهم الثالث الذي كلفاه بتصنيع المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة، وتجنيد عناصر لمعاونته، حيث تمكن من تجنيد المتهم الرابع، كما ثبت قيام المتهم الثالث بشراء بعض المواد الداخلة في تصنيع العبوات المتفجرة وبدأ في تحضيرها بمعاونة المتهم الرابع.