وزير الخارجية البحريني يشيد بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية

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وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة

أعرب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة اليوم الأربعاء عن اعتزاز بلاده بالعلاقات القوية التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تطور كبير على المستويات كافة.

جاء ذلك خلال حضور وزير الخارجية البحريني لحفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقادة ورؤساء وفود دول العالم المشاركين في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

ونوه الوزير البحريني - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - بجهود الولايات المتحدة الأمريكية الملموسة في دعم مساعي المجتمع الدولي الرامية لمواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه دول العالم ومن أجل ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.