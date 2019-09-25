استمرار إخلاء سبيل متهم بـ«خلية شقة الهرم» بتدابير احترازية

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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، استمرار إخلاء سبيل المتهم أحمد سيد في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ"خلية شقة الهرم"، بتدابير احترازية.

وأسندت النيابة للمتهم واثنين آخرين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.