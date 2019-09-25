مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يؤكد التزام واشنطن بدعم السودان



أكد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مارك جرين، لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، التزام الولايات المتحدة، بالوقوف إلى جانب شعب السودان، خلال هذه الفترة التي تحمل فرصا هائلة.

وأكد جرين، خلال لقائه رئيس وزراء السودان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة تعمل على تحقيق أحلام الشعب السوداني، بمجتمع مفتوح وتحقيق الديمقراطية.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في بيان (نشرته وسائل إعلام محلية)، إن مارك جرين رحب بالدكتور عبد الله حمدوك، في زيارته الأولى إلى الولايات المتحدة، بوصفه رئيس وزراء السودان الجديد، وبوصفه أول رئيس لحكومة مدنية في بلاده منذ 30 عاما.