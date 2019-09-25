«فاروس» تحصل على موافقة «الرقابة المالية» لمزاولة الشورت سيلينج

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة فاروس لتداول الأوراق المالية مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، المعروفة باسم «الشورت سيلنج».

وبحسب بيان، اليوم، جاءت الموافقة وفقًا لأحكام قرار الهيئة رقم (268 ) لسنة 2019 والصادر فى فبراير الماضى لتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وفى هذا السياق، أكد علوى تيمور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة فاروس القابضة: «تأتى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقديم فاروس لخدمة الشورت سيلنج فى إطار إستراتيجية الشركة لمزاولة الأنشطة الجديدة وتنويع محفظة خدماتها التى توفرها داخل مصر وخارجها لتلبية جميع متطلبات عملائها الحاليين والمستهدفين، موضحا أن هذه اﻵلية تُعَد جديدة فى مصر، إلا أنها موجودة منذ فترة طويلة فى اﻷسواق الخارجية».

ومن جانبه، أكد عصام عبدالحفيظ، العضو المنتدب بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، على أهمية توفير هذه الخدمة لتوسيع قاعدة عملاء الشركة استمرارا فى تأكيد ما حققته من نجاحات متتالية فى السوق؛ مضيفا أن ترخيص الهيئة يعزز المكانة التنافسية لشركة فاروس لتداول الأوراق المالية محليا وإقليميا.

وجدير بالذكر أن الشورت سيلنج يزيد من فرص ضخ الاستثمارات بالبورصة المصرية حيث تتيح آلية الاقتراض بغرض البيع للأوراق المالية للعميل اقتراض عدد من الأسهم من عميل آخر، وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققًا بذلك أرباحًا من فوارق أسعار البيع والشراء.